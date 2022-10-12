"Просто потому, что интересно жить!" - петропавловские пенсионеры делятся секретами долголетия

Фото: Центр активного долголетия Петропавловска

Рисование, танцы, рукоделие, вокал, лечебная физкультура, скандинавская ходьба, мобильная и компьютерная грамотность, карате - чем только не занимаются те, кому за 60, в Центре активного долголетия Петропавловска. Сидеть на лавочках и обсуждать молодежь - им некогда.

Жизнь после выхода на пенсию начинает играть совершенно новыми красками, если ты не запираешься дома и не концентрируешь внимание на жалобах и болячках, говорят активные посетители Центра и добавляют: "Да, здоровье в таком возрасте уже не то. Но если будни наполнены общением, увлекательными занятиями, новыми смыслом и целями, то всякая хворь отступает просто потому, что интересно жить!"

Секретами своего долголетия петропавловские пенсионеры поделились с корреспондентом BaigeNews.kz.

Удалось побеседовать с активистами после итогового концерта центра. Здесь рукодельницы и любители рисования сделали выставку декоративно-прикладного творчества, вокалисты и танцоры исполнили лучшие свои номера, читали стихи, а ещё были показательные выступления спортсменов-каратистов. Да-да, в центре много любителей каратэ.

фото Алены Фоминой

Пенсия - не равно старость

На их лицах улыбки, на щеках румянец, красивые прически и аккуратный макияж у дам. Мужчины подтянуты и моложавы. С первого взгляда невозможно определить возраст этих людей.

На вид активистке клуба - Елене Аличевой - лет 48: стройная, привлекательная, глаза горят. Она признается: жизнь в 60+ для нее только началась.

фото Алены Фоминой

Несколько лет назад женщина была прикована к постели из-за серьезного заболевания, но чудом выкарабкалась и восстановилась. Теперь будто родилась во второй раз, энергией пышет, хорошим настроением заряжает и делает массу важных дел, среди которых руководство ветеранской организацией крупной компании.

"Недуг будто встряхнул меня, заставил посмотреть на свои будни с другой стороны. Сейчас я не понимаю, почему люди так боятся пенсии. Ведь она не равно старость – это реально заслуженный отдых и надо им наслаждаться", - говорит Елена Аличева.

Что она и делает: завела аккаунт в инстаграме, где делится секретами активного долголетия. По её инициативе была создана группа лечебной физкультуры в центре, куда входят порядка двадцати активистов. Тренировки у них идут два раза в неделю в одном из фитнес-клубов города. Занимается с командой замечательный тренер Наталья Филоненко, в её занятия мы все всерьез и надолго влюблены, говорит Елена Аличева.

Фото Центра активного долголетия Петропавловска

К слову, после концерта тренеру было вручено благодарственное письмо за сотрудничество.

"Неожиданно и приятно, — комментирует Наталья Филоненко, подчёркивая, что с коллективом активных пенсионеров работать - одно удовольствие. - Год назад в нашем клубе появилась новая группа, возрастная категория - 60 -85 лет. Направление - лечебная физкультура. Один урок в неделю посвящён суставной гимнастике с использованием гантелей, на втором занятии работаем над растяжением всех групп мышц. Все девочки трудолюбивые, ответственные, веселые, неугомонные. Мы ещё включаем в занятия небольшую кардионагрузку. Они любят танцевальные разминки. Заметила, что после нескольких месяцев занятий многие изменились: кто-то постройнел, кто-то подтянулся, стал ровней держать спинку, более серьезно подходить к питанию. Сейчас немного усложнила программу. Девчонкам не хватает времени в зале, и мы проводим флешмобы, эстафеты в городском парке. Движение – жизнь, и это определяет её качество", - рассказала тренер.

Фото Центра активного долголетия Петропавловска

С участием молодежи

Елена Аличева продолжает, что ЛФК - это лишь маленькая толика того, что предлагает центр активного долголетия. И благодаря помощи управления координации занятости и социальных программ акимата СКО, у него появилось гораздо больше возможностей. Реализует проект по поддержке пенсионеров общественное объединение "Молодежь за здоровый образ жизни". Его руководитель Лидия Грабарь все идеи активных пенсионеров поддерживает.

"В ноябре мы уже заканчиваем работу, но очень надеемся, что в следующем году акимат снова выделит деньги, и мы сможем продолжить, ведь деятельность Центра направлена на пропаганду активного образа жизни среди старшего поколения", - говорит Лидия Грабарь.

Занятия проходят по будням с 9 до 18 часов в областной библиотеке им. Сабита Муканова и Доме дружбы. В программе: казахский язык, мобильная грамотность, психологические тренинги, рисование, графика, рукоделие, танцы, вязание, вокал.

Также предусмотрены юридические консультации. Для любителей активного образа жизни – ЛФК, скандинавская ходьба и карате. Разнообразят интересные будни пенсионеров выставки, походы в театры или филармонию, экскурсии.

Фото Центра активного долголетия Петропавловска

И всё это для пенсионеров бесплатно.

"Здесь каждый находит то, что ему по душе", — продолжает Лидия, отмечая, что среди посетителей многие выбирают курсы мобильной грамотности. Так как умение работать с гаджетами значительно экономит время: оплачивать счета можно, не выходя из дома.

фото Алены Фоминой

С восторгом отзываются посетители Центра и о занятиях по вокалу и хореографии. Здесь научат петь, танцевать, играть на фортепиано даже тех, кто раньше этого никогда не делал. Было бы желание.

"На концерте вон как тянули ноты, как выплясывали, одна "Така-така" чего стоит, - улыбается Лидия. - Радует, что любителей активного образа жизни в Центре становится всё больше. Сейчас их около двухсот. И новеньким мы всегда рады. Активность проявляют больше представительницы слабого пола, мужчины у нас стеснительные. Но в последнее время и их количество тоже увеличилось до 14 человек" - рассказала Лидия Грабарь.

Возраст посетителей разный - от 60 до 86 лет.

Фото Алены Фоминой

Жаловаться некогда

Среди них есть и любители карате. 68-летняя Валентина Шапорева этим видом восточных единоборств увлекается уже три года. Замечает, что за это время её тело заметно подтянулось и окрепло.

"С нами занимается замечательный тренер – Людмила Бутенко – профессионал своего дела: чемпионка Европы, член национальной сборной по киокушинкай каратэ. Сейчас она у нас готовится к чемпионату мира. Есть на кого ровняться. На занятиях по каратэ, я забываю, сколько мне лет, не дает наставница стареть ни духом, ни телом. И это здорово, жаловаться некогда. Хочется двигаться, хорошо выглядеть, заниматься, ЖИТЬ!" - восклицает Валентина Шапорева.

Людмила Бутенко в ответ улыбается… Отмечает, что в её группе все такие жизнерадостные, и для каждого из них подход индивидуальный, а ещё - специально разработанная методика.

"Мы принимаем друг друга такими, какие мы есть. И это даёт нам возможность для продвижения вперед", — подчеркивает Людмила.

В группе у неё есть несколько активных мужчин-пенсионеров. Показывают отличные результаты Борис Самусев и Искакжан Арибжанов.

Фото Центра активного долголетия Петропавловска

"Мне приятно, когда после нескольких месяцев тренировок мои подопечные замечают улучшение самочувствия, начинают больше радоваться жизни и ощущают себя моложе на несколько лет", — замечает опытный инструктор киокушинкай каратэ.

Еще одна активистка центра - Татьяна Вербицкая. К слову, по её руководством подобная организация "Золотой возраст" функционирует при областном филиале Ассамблеи народа Казахстана уже около четырёх лет. Сейчас работа этих двух центров слилась воедино и стала ещё эффективней.

Фото Алены Фоминой

Благодаря проекту, который реализует общественное объединение "Молодежь за ЗОЖ", новых интересных направлений стало больше, говорит Татьяна Вербецкая.

Хочется масштаба

"Планов на будущее много, и очень хочется развиваться в таком же активном темпе дальше. Жаль, что финансовая помощь от акимата временная и госзаказ рассчитан только до конца года. Вопрос о его финансировании в дальнейшем не решен. И это огорчает. Но пенсионеры оптимисты, будем верить в лучшее", - делится Татьяна Вербецкая.

"В идеале мечталось бы о других масштабах, своих помещениях для занятий и более мощном движении, ведь в Северо-Казахстанской области порядка ста тысяч пенсионеров разного возраста. Хотелось бы подавать пример молодёжи", — добавляет Елена Аличева.

Фото Алены Фоминой

Мудрые советы от тех, кому за 60

Напоследок активистки дали важные советы молодым.