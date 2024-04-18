Просроченные лекарства принимают поликлиники Алматы

В поликлиниках Алматы началась бессрочная акция по сбору просроченных лекарств от населения в рамках кампании "Алматы — наш общий дом", передает BaigeNews.kz.

Цель акции — повысить осведомленность жителей о правильной утилизации просроченных медикаментов и их воздействии на окружающую среду.

Жители, хранящие у себя дома просроченные лекарства, могут безопасно избавиться от них, предотвращая возможное загрязнение окружающей среды, рассказали в акимате Алматы.

"Для удобства в каждой поликлинике установлены специальные боксы для сбора просроченных медикаментов. Боксы принимают различные виды лекарств, включая таблетки, капсулы, жидкости, ампулы и другие формы. Не принимаются маски, перчатки и шприцы, использованные перевязочные материалы. Призываем всех жителей присоединиться к этой инициативе и способствовать сохранению здоровья и чистоты окружающей среды", — сообщил Telegram-канал акимата Алматы.

Информацию о местоположении боксов с адресами поликлиник можно найти на сайте almaty.kz.