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Просроченные лекарства принимают поликлиники Алматы

Сегодня, 07:34
АВТОР
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Telegram/almaty_akimat Сегодня, 07:34
Сегодня, 07:34
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Фото: Telegram/almaty_akimat

В поликлиниках Алматы началась бессрочная акция по сбору просроченных лекарств от населения в рамках кампании "Алматы  наш общий дом", передает BaigeNews.kz.

Цель акции  повысить осведомленность жителей о правильной утилизации просроченных медикаментов и их воздействии на окружающую среду.

Жители, хранящие у себя дома просроченные лекарства, могут безопасно избавиться от них, предотвращая возможное загрязнение окружающей среды, рассказали в акимате Алматы.

"Для удобства в каждой поликлинике установлены специальные боксы для сбора просроченных медикаментов. Боксы принимают различные виды лекарств, включая таблетки, капсулы, жидкости, ампулы и другие формы. Не принимаются маски, перчатки и шприцы, использованные перевязочные материалы. Призываем всех жителей присоединиться к этой инициативе и способствовать сохранению здоровья и чистоты окружающей среды",  сообщил Telegram-канал акимата Алматы.

Информацию о местоположении боксов с адресами поликлиник можно найти на сайте almaty.kz.

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