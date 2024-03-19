Просроченные лекарства нашли в Центре досуга для пенсионеров в Кызылорде

Фото: Уполномоченный по правам человека в РК

Представитель уполномоченного по правам человека по Кызылординской области в рамках мониторинга выявил нарушения в Центре оказания специальных социальных услуг для пенсионеров в условиях полустационара, передаёт BaigeNews.kz.

Проверяющий обнаружил ненадлежащее предоставление питания, включая диетическое, хранение лекарств с истекшим сроком годности.

Представитель омбудсмена направил рекомендации по устранению выявленных нарушений в госорганы. Замечания устранили, директора и четырёх сотрудников центра привлекли к дисциплинарной ответственности.

Комитетом медицинского и фармацевтического контроля Минздрава РК по Кызылординской области должностному лицу центра выписан штраф в размере 129 220 тенге.