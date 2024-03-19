Просроченные лекарства нашли в Центре досуга для пенсионеров в Кызылорде
Сегодня, 15:53
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Сегодня, 15:53Сегодня, 15:53
79Фото: Уполномоченный по правам человека в РК
Представитель уполномоченного по правам человека по Кызылординской области в рамках мониторинга выявил нарушения в Центре оказания специальных социальных услуг для пенсионеров в условиях полустационара, передаёт BaigeNews.kz.
Проверяющий обнаружил ненадлежащее предоставление питания, включая диетическое, хранение лекарств с истекшим сроком годности.
Представитель омбудсмена направил рекомендации по устранению выявленных нарушений в госорганы. Замечания устранили, директора и четырёх сотрудников центра привлекли к дисциплинарной ответственности.
Комитетом медицинского и фармацевтического контроля Минздрава РК по Кызылординской области должностному лицу центра выписан штраф в размере 129 220 тенге.
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