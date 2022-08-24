Проспект Кабанбай батыра в Нур-Султане перекроют на несколько дней

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С 24 по 27 августа участок проспекта Кабанбай батыра перекроют из-за ремонта в столице, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

В Управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Нур-Султана рассказали о начале ремонта дорожного полотна по проспекту Кабанбай Батыра. В связи с этим с 24 по 27 августа будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на участке от канала Нура- Есиль до транспортной развязки "Аэропорт".