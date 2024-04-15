Прославленный борец стал директором республиканского колледжа спорта в Алматы

Директором РГКП "Республиканский колледж спорта" в Алматы назначен известный борец Ислам Байрамуков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минтуризма и спорта РК.

Байрамуков – казахстанский борец вольного стиля, заслуженный мастер спорта Республики Казахстан, серебряный призёр Олимпиады-2000 в Сиднее.

Родился в селе Каменка Джамбульской области в 1971 году. Окончил Республиканское училище олимпийского резерва (1989); Казахский государственный институт физической культуры (1993), преподаватель физической культуры и спорта (1993).

С 1993 года по 2004 годы - спортсмен-инструктор РГКП "Дирекция штатных национальных команд и спортивного резерва".

Кроме того, окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби по специальности "Юриспруденция" (2003), Московский социально-гуманитарный университет (Финансы и экономика) (2005).