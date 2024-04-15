Прославленный борец стал директором республиканского колледжа спорта в Алматы
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Директором РГКП "Республиканский колледж спорта" в Алматы назначен известный борец Ислам Байрамуков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минтуризма и спорта РК.
Байрамуков – казахстанский борец вольного стиля, заслуженный мастер спорта Республики Казахстан, серебряный призёр Олимпиады-2000 в Сиднее.
Родился в селе Каменка Джамбульской области в 1971 году. Окончил Республиканское училище олимпийского резерва (1989); Казахский государственный институт физической культуры (1993), преподаватель физической культуры и спорта (1993).
С 1993 года по 2004 годы - спортсмен-инструктор РГКП "Дирекция штатных национальных команд и спортивного резерва".
Кроме того, окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби по специальности "Юриспруденция" (2003), Московский социально-гуманитарный университет (Финансы и экономика) (2005).
Самое читаемое
- Паводки в СКО: Сергеевское водохранилище заполнено более чем на 150 процентов
- Женщина оставила своих детей одних дома и уехала в круиз
- Причиной массовой гибели сайгаков в ЗКО мог стать дрон
- Разлив озера Пёстрое: Что происходило в Петропавловске до обеда
- В Петропавловске началась эвакуация жителей ещё одного микрорайона