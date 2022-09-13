"Просили еду и спали в лесу". В Уральске нашли пропавших воспитанников детдома

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В Уральске нашли пропавших воспитанников детской деревни, поиски которые велись двое суток искали, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Об исчезновении мальчиков 14 и 9 лет сообщила воспитатель. Родители подростков лишены родительских прав.

"Взаимоотношения с воспитателем-мамой у ребёнка хорошие были, ребёнок был открытый. А рядом с ним маленький Коля, думаю, пошёл с ним из интереса, может, хотел выйти в город в субботний день. Может ребята слышали, что в выходные будет отмечаться день города", - рассказала директор КГУ "Областная детская деревня семейного типа" Разия Суюнчалиева.

Беглецов нашли в дачном массиве живыми и невредимыми.

"Питались продуктами, которые им давали жители дачного массива, то есть дети ходили по домам и просили покушать. Ночевали в лесу", - сообщила заместитель начальника МПС управления полиции Уральска Мадина Куспанова.

При мальчиках найдены вещи, которые числились краденными. Сирот поставили на учёт.