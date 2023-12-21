Прошу понять и простить: аким Караганды обратился к горожанам

Аким Караганды Мейрам Кожухов обратился к горожанам с просьбой понять и простить власти за то, что зажжение огней на новогодней ёлке назначили на будний день, передаёт BaigeNews.kz.

На своей странице в Instagram градоначальник рассказал о планах по оформлению города и о том, ожидать ли людям фейерверков в новогоднюю ночь.

"Традиционно украшаем город к Новому году, заливаем катки, их будет много и в разных частях города, готовим праздничные мероприятия. 25 декабря пройдёт зажжение главной ёлки на Каскаде. Почему в этот день? Нам пишут в комментариях - можно было бы в воскресенье. Да можно, но есть один сюрприз, и технически он может быть исполнен только в понедельник. Поэтому прошу понять, простить))) и прийти на елку в 18:30", - написал аким.

По его словам, в новогоднюю ночь карагандинцы смогут поучаствовать в народных гуляниях с концертной программой. Фейерверк в этом году решено запустить не только в Центральном парке, но и в отдалённых от центра районах - обновленном парке Дворца "Железнодорожников" в Сортировке и в новом парке Майкудука.