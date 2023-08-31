Пропавший кошелек с миллионом тенге вернули жительнице Шымкента
Сегодня, 11:08
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Сегодня, 11:08Сегодня, 11:08
284Фото: Baigenews.kz
Полицейские из Шымкента помогли вернуть женщине кошелек с миллионом тенге, документами и банковскими картами, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Жительница Шымкента собралась расплатиться за покупки в торговом центре и не обнаружила у себя кошелька. В нем находились около миллиона тенге, документы и банковские карты. Около часа женщина искала пропажу самостоятельно, а потом позвонила по номеру "102".
На место прибыли инспекторы участкового пункта №1. Полицеские расспросили женщину и принялись прочесывать ее путь следования. В течение получаса полицейский Нурбол Тулендибаев нашел кошелёк под креслом в одном из магазинов и со всем содержимым вернул законной владелице.
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