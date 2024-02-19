Пропавших людей отыскали в Атырауской области

Четверых человек, отправившихся на поиски скота на легковом автомобиле, отыскали спасатели Атырауской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ведомство.

19 февраля жители поселка Макат Атырауской области 4 человека, из них 1 ребенок выехали на легковом автомобиле в сторону зимовки на поиски скота и не вернулись обратно.

"Пропавшие люди найдены в 80 км от населенного пункта. Автомобиль пропавших жителей застрял в болотистой местности. Пострадавших нет", - сообщили в МЧС.

Сотрудники ДЧС, полиция, родственники пропавших проводили поиски в пешем порядке и на автомобиле. К поисково-спасательным работам был привлечен вертолет АО "Казавиаспас" МЧС РК.