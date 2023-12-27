Тела пропавших в буран женщины и её внучки найдены в Костанайской области

В Костанайской области пропавшие в буране женщина с внучкой найдены мёртвыми, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Наша газета".

Начальник ДЧС Костанайской области Кайрат Касым сообщил, что удалось найти тела пропавших 26 декабря пожилой женщины и её внучки.

Напомним, 58-летнюю женщину 1965 года с 11-летней внучкой объявили в розыск после того, как они ушли в буран ловить попутку и не добрались до места назначения. Их искали спасатели и полицейские, прочёсывая территорию от села Степное до села Айсары. Сегодня утром к поискам подключились волонтёры.