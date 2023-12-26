Бабушка с внучкой пропали во время бурана в Костанайской области
Сегодня, 21:37
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 21:37Сегодня, 21:37
221Фото: instagram.com/qostanai_tjd
В Костанайской области в розыск объявили бабушку с внучкой, ушедших в буран довить попутку и не добравшихся до места назначения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Alau.kz.
Как сообщили в ОЧС по Костанайскому району, 58-летняя женщина 1965 года с 11-летней внучкой в 7:00 вышли из дома в селе Степное и пошли на трассу ловить попутку в сторону в города Тобыл. Однако до пункта назначения они не доехали.
К поискам подключились спасатели и полицейские, которые прочёсывают территорию от села Степное до села Айсары.
Ранее сообщалось о том, что сильный ветер повалил ёлку в Лисаковске. В 103 населённых пунктах региона не было света.
Самое читаемое
- Димаш Кудайберген отпраздновал памятную дату в Гонконге
- Самый крупный в стране лицей открыли в Туркестане
- У инвестпроекта на сумму 391 млн долларов возникли проблемы с участком в Кызылординской области
- Человек труда: история работника "Астана-РЭК" Хайруллы Тамабаева
- На сколько повысят пенсии и пособия в Казахстане с 1 января 2024 года