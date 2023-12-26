Бабушка с внучкой пропали во время бурана в Костанайской области

В Костанайской области в розыск объявили бабушку с внучкой, ушедших в буран довить попутку и не добравшихся до места назначения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Alau.kz.

Как сообщили в ОЧС по Костанайскому району, 58-летняя женщина 1965 года с 11-летней внучкой в 7:00 вышли из дома в селе Степное и пошли на трассу ловить попутку в сторону в города Тобыл. Однако до пункта назначения они не доехали.

К поискам подключились спасатели и полицейские, которые прочёсывают территорию от села Степное до села Айсары.

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