  • 7 Марта, 04:35
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Пропавшего шесть лет назад астанчанина нашли полицейские

Сегодня, 04:30
АВТОР
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polisia.kz Сегодня, 04:30
Сегодня, 04:30
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Фото: polisia.kz

Акмолинские полицейские установили мужчину, считавшегося без вести пропавшим шесть лет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Участковый инспектор полиции Коргалжинского райотдела полиции при проведении оперативно-розыскных мероприятий в селе Шалкар установил местонахождение без вести пропавшего 40-летнего жителя столицы. Летом 2018 года с заявлением в полицию Астаны обратилась сестра мужчины. Женщина сообщила, что брат ушёл из дома и больше не возвращался.

Пропавшего разыскивали по всему пристоличному региону и в других областях. Потом его объявили в межгосударственный розыск. В результате принятых мер мужчина был найден в одном из частных домов на территории Коргалжинского района, куда он приехал несколько месяцев назад. Причины столь длительного отсутствия в настоящее время выясняются.

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