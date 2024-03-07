Пропавшего шесть лет назад астанчанина нашли полицейские

Акмолинские полицейские установили мужчину, считавшегося без вести пропавшим шесть лет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Участковый инспектор полиции Коргалжинского райотдела полиции при проведении оперативно-розыскных мероприятий в селе Шалкар установил местонахождение без вести пропавшего 40-летнего жителя столицы. Летом 2018 года с заявлением в полицию Астаны обратилась сестра мужчины. Женщина сообщила, что брат ушёл из дома и больше не возвращался.

Пропавшего разыскивали по всему пристоличному региону и в других областях. Потом его объявили в межгосударственный розыск. В результате принятых мер мужчина был найден в одном из частных домов на территории Коргалжинского района, куда он приехал несколько месяцев назад. Причины столь длительного отсутствия в настоящее время выясняются.