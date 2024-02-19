Пропавшего рыбака нашли мёртвым в Павлодарской области
Сегодня, 15:41
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Сегодня, 15:41Сегодня, 15:41
122Фото: pxhere.com
Сутки искали пропавшего 42-летнего рыбака в Павлодарской области. Мужчину обнаружили мёртвым, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.
О пропаже родственника сообщил житель Актогайского района. Он уточнил, что мужчина выехал день назад на снегоходе на рыбалку и не вернулся.
"Сразу был поднят личный состав полиции, к поискам подключились кинологи со служебными собаками и волонтёры, использовали вертолёты", – рассказали в департаменте полиции области.
Через 13 часов поисков в пойме Иртыша в трёх километрах от села Актогай с вёртолета мужчину заметили. Он погиб.
По предварительной версии, в буран сельчанин потерял ориентир и упал со снегохода, который его и придавил.