Пропавшего рыбака нашли мёртвым в Павлодарской области

Сутки искали пропавшего 42-летнего рыбака в Павлодарской области. Мужчину обнаружили мёртвым, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

О пропаже родственника сообщил житель Актогайского района. Он уточнил, что мужчина выехал день назад на снегоходе на рыбалку и не вернулся.

"Сразу был поднят личный состав полиции, к поискам подключились кинологи со служебными собаками и волонтёры, использовали вертолёты", – рассказали в департаменте полиции области.

Через 13 часов поисков в пойме Иртыша в трёх километрах от села Актогай с вёртолета мужчину заметили. Он погиб.

По предварительной версии, в буран сельчанин потерял ориентир и упал со снегохода, который его и придавил.