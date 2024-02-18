Пропавшего пастуха нашли после двух суток поисков в области Абай

Пропавшего в степи пастуха нашли сотрудники полиции и ДЧС области Абай, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Телеграм-канал Polisia.kz.

14 февраля в 07:00 часов в отдел полиции Абайского района поступила информация о том, что пропал без вести 54-летний пастух одного из крестьянских хозяйств. Мужчина отправился на выпас с отарой из 532 голов овец.

Для организации поисков пастуха был создан оперативный штаб, задействован личный состав районной полиции, отдела по чрезвычайным ситуациям, а также акимата Абайского района.

Более 30 сотрудников на 4 автомобилях УАЗ, автомобиле ЗИЛ-131 с повышенной проходимостью и на двух автомобилях "Нива-МАРШ", в условиях непогоды совместно осуществляли поиск человека в степи.

“Мороз усиливался, облет дроном был затруднительным, из-за низкой температуры он периодично выходил из строя, территорию поиска нужно было обходить на своих на ногах” - рассказал оперуполномоченный Бектурсын

В течении двух дней поиски шли круглосуточно. Одна из поисковых групп обнаружила пастуха в 30 километрах от своей зимовки живым и невредимым.

Мужчина был дезориентирован из-за сильного бурана в степи, но он не пострадал. В тот же день мужчина был осмотрен медиками, его здоровью ничего не угрожает. Скот также был возвращен без потерь в крестьянское хозяйство.