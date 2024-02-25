Пропавшего месяц назад иностранца нашли на ферме в Акмолинской области

Без вести пропавшего гражданина Узбекистана нашли в Акмолинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

Заявление об исчезновении поступило 22 января.

По словам родственников, 52-летний мужчина работал в крестьянском хозяйстве села Краснофлотское, но в какой-то момент перестал выходить на связь, не видели его и в самом населенном пункте.

Поиски не прекращались в течение месяца. В них участвовали сотрудники полиции и волонтеры. Сильные морозы и метели не стали препятствием для поисков. Неоднократно для этих целей использовался летательный аппарат.