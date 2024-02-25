Пропавшего месяц назад иностранца нашли на ферме в Акмолинской области
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Без вести пропавшего гражданина Узбекистана нашли в Акмолинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.
Заявление об исчезновении поступило 22 января.
По словам родственников, 52-летний мужчина работал в крестьянском хозяйстве села Краснофлотское, но в какой-то момент перестал выходить на связь, не видели его и в самом населенном пункте.
Поиски не прекращались в течение месяца. В них участвовали сотрудники полиции и волонтеры. Сильные морозы и метели не стали препятствием для поисков. Неоднократно для этих целей использовался летательный аппарат.
"24 февраля местонахождение мужчины было установлено в селе Карабулак, расположенном недалеко от Степногорска. По словам Рахманкулова, все это время он работал в крестьянском хозяйстве в качестве табунщика, и, не имея средств связи, не мог сообщить о своем местонахождении", — рассказали в департаменте полиции Акмолинской области.
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