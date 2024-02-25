  • 25 Февраля, 03:45
  • BAIGENEWS

Пропавшего месяц назад иностранца нашли на ферме в Акмолинской области

Сегодня, 03:26
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
instagram.com/aqmola_pd Сегодня, 03:26
Сегодня, 03:26
80
Фото: instagram.com/aqmola_pd

Без вести пропавшего гражданина Узбекистана нашли в Акмолинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

Заявление об исчезновении поступило 22 января.

По словам родственников, 52-летний мужчина работал в крестьянском хозяйстве села Краснофлотское, но в какой-то момент перестал выходить на связь, не видели его и в самом населенном пункте.

Поиски не прекращались в течение месяца. В них участвовали сотрудники полиции и волонтеры. Сильные морозы и метели не стали препятствием для поисков. Неоднократно для этих целей использовался летательный аппарат.

"24 февраля местонахождение мужчины было установлено в селе Карабулак, расположенном недалеко от Степногорска. По словам Рахманкулова, все это время он работал в крестьянском хозяйстве в качестве табунщика, и, не имея средств связи, не мог сообщить о своем местонахождении",  рассказали в департаменте полиции Акмолинской области.

Самое читаемое

Наверх