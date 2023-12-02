Пропавшего четырёхлетнего ребёнка ищет полиция Туркестана

В Туркестане пропал четырёхлетний Айбар. Вечером 1 декабря в полицию города обратился отец мальчика, рассказав, что сын вышел поиграть и не вернулся домой, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.



Заявление сразу же было зарегистрировано, задействован весь личный состав полиции. На данный момент стражи порядка проводят комплексные поисковые работы.

Информация с приметами пропавшего мальчика вместе с фото направлены во все районы. На помощь пришли также волонтёры и местные жители.