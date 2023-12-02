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Пропавшего четырёхлетнего ребёнка ищет полиция Туркестана

Сегодня, 10:43
АВТОР
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t.me/POLICE_of_KZ Сегодня, 10:43
Сегодня, 10:43
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Фото: t.me/POLICE_of_KZ

В Туркестане пропал четырёхлетний Айбар. Вечером 1 декабря в полицию города обратился отец мальчика, рассказав, что сын вышел поиграть и не вернулся домой, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.
  
Заявление сразу же было зарегистрировано, задействован весь личный состав полиции. На данный момент стражи порядка проводят комплексные поисковые работы.

Информация с приметами пропавшего мальчика вместе с фото направлены во все районы. На помощь пришли также волонтёры и местные жители.

"Четырёхлетний Айбар ростом 60-65 см, волосы темно-коричневого цвета. Был одет в серую клетчатую рубашку, брюки коричневого цвета, на ногах чёрные галоши. Просим всех, кто видел пропавшего ребёнка или владеет какой-либо информацией, незамедлительно позвонить в полицию по телефонам 8-725-33-5-97-65, 8-725-33-97-40-94  или +77014596666, +77026376600, +77759962793, а также на 102", — говорится в сообщении.

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