Пропавшего без вести 27-летнего уроженца РФ разыскивает столичная полиция

В Астане разыскивают 27-летнего мужчину, передаёт BaigeNews.kz. Молодой человек живёт в Астане, 6 октября 2020 года он вышел из дома и с тех пор не вернулся.

"Управлением криминальной полиции ДП Астаны разыскивается без вести пропавший Армин Назар Раджулы 09.04.1996 года рождения, уроженец Российской Федерации, проживавший по адресу: город Астана улица Габдуллина, дом 6, квартира 107, который 06.10.2020 года около 16:30 ушёл из дома и до настоящего времени его местонахождение не известно", - говорится в сообщении.

Приметы: рост 180-185 см, худощавого телосложения, волосы короткие черного цвета, на запястье левой руки имеется металлическая цепь с навесным замком.

Был одет в кофту жёлтого цвета, джинсы серого цвета, без обуви.