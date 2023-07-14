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Пропавшего без вести 27-летнего уроженца РФ разыскивает столичная полиция Сегодня, 10:14
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Сегодня, 10:14
266

Пропавшего без вести 27-летнего уроженца РФ разыскивает столичная полиция

В Астане разыскивают 27-летнего мужчину, передаёт BaigeNews.kz. Молодой человек живёт в Астане, 6 октября 2020 года он вышел из дома и с тех пор не вернулся.

"Управлением криминальной полиции ДП Астаны разыскивается без вести пропавший Армин Назар Раджулы 09.04.1996 года рождения, уроженец Российской Федерации, проживавший по адресу: город Астана улица Габдуллина, дом 6, квартира 107, который 06.10.2020 года около 16:30 ушёл из дома и до настоящего времени его местонахождение не известно", - говорится в сообщении.

Приметы: рост 180-185 см, худощавого телосложения, волосы короткие черного цвета, на запястье левой руки имеется металлическая цепь с навесным замком.

Был одет в кофту жёлтого цвета, джинсы серого цвета, без обуви.

"При получении какой-либо информации, просим сообщить в отдел розыска УКП ДП г.Астана по к онтактным телефонам: 71-61-49, 71-63-29, 8-771-191-91-91, 8-702-1991-911, 8-701-568-62-62, либо на канал "102", - добавили в полиции.

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Сегодня, 10:14
266
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