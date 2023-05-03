Пропавшего австралийца нашли в животе крокодила-людоеда

Останки австралийского мужчины, пропавшего во время рыбалки с друзьями, нашли в брюхе убитого крокодила, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Русскую службу новостей ВВС.

Кевина Дармоди, так зовут погибшего мужчину, последний раз видели за два дня до ужасающей находки вблизи кемпинга, расположенного в известном месте обитания морских крокодилов. После двух дней поисков полиция обезвредила двух больших крокодилов и внутри одного из них нашла человеческие останки.

Сообщается, что мужчина был хорошо знаком жителям города Кейп-Йорк на севере штата Куинсленд и был опытным рыболовом.