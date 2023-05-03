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pixabay.com Сегодня, 12:50
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Сегодня, 12:50
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Фото: pixabay.com

Пропавшего австралийца нашли в животе крокодила-людоеда

Останки австралийского мужчины, пропавшего во время рыбалки с друзьями, нашли в брюхе убитого крокодила, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Русскую службу новостей ВВС.

Кевина Дармоди, так зовут погибшего мужчину, последний раз видели за два дня до ужасающей находки вблизи кемпинга, расположенного в известном месте обитания морских крокодилов. После двух дней поисков полиция обезвредила двух больших крокодилов и внутри одного из них нашла человеческие останки.

Сообщается, что мужчина был хорошо знаком жителям города Кейп-Йорк на севере штата Куинсленд и был опытным рыболовом.

Тело пока официально не идентифицировало, но полиция считает поиск завершённым. Полицейские застрелили двух крокодилов длиной 4,1 метра и 2,8 метра в полутора километрах от того места, где последний раз видели пропавшего мужчину.

Хотя человеческие останки нашли во чреве лишь одной из рептилий, лесничие полагают, что в нападении участвовали оба крокодила. Друзья Дармоди не видели само нападение, но слышали его крики и громкий плеск.

"Я бросился туда, но ничего не нашёл, кроме его шлепанцев на берегу", - рассказал друг погибшего Джон Пейти местной газете. 

Отмечается, что крокодилы широко распространены в северных и тропических регионах Австралии, но на людей они нападают сравнительно редко: Кевин Дармоди стал 13-й их жертвой с 1985 года.

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Сегодня, 12:50
183
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