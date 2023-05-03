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Пропавшего австралийца нашли в животе крокодила-людоеда
Останки австралийского мужчины, пропавшего во время рыбалки с друзьями, нашли в брюхе убитого крокодила, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Русскую службу новостей ВВС.
Кевина Дармоди, так зовут погибшего мужчину, последний раз видели за два дня до ужасающей находки вблизи кемпинга, расположенного в известном месте обитания морских крокодилов. После двух дней поисков полиция обезвредила двух больших крокодилов и внутри одного из них нашла человеческие останки.
Сообщается, что мужчина был хорошо знаком жителям города Кейп-Йорк на севере штата Куинсленд и был опытным рыболовом.
Тело пока официально не идентифицировало, но полиция считает поиск завершённым. Полицейские застрелили двух крокодилов длиной 4,1 метра и 2,8 метра в полутора километрах от того места, где последний раз видели пропавшего мужчину.
Хотя человеческие останки нашли во чреве лишь одной из рептилий, лесничие полагают, что в нападении участвовали оба крокодила. Друзья Дармоди не видели само нападение, но слышали его крики и громкий плеск.
"Я бросился туда, но ничего не нашёл, кроме его шлепанцев на берегу", - рассказал друг погибшего Джон Пейти местной газете.
Отмечается, что крокодилы широко распространены в северных и тропических регионах Австралии, но на людей они нападают сравнительно редко: Кевин Дармоди стал 13-й их жертвой с 1985 года.
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