Проникла в информсистему и оформила кредит: женщину задержали в Караганде

24-летняя женщина оформила кредит почти на 2 млн тенге на жительницу Караганды, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Карагандинка обратилась в Октябрьский отдел полиции УП города Караганды с просьбой найти злоумышленницу.

"Женщина сообщила, что неизвестное лицо, незаконно проникнув в информационную систему, оформило на нее кредит на 1 млн 800 тысяч тенге. Об этом потерпевшая узнала, когда из банка пришло сообщение о необходимости оплаты ежемесячного платежа", - сообщили в полиции.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции задержали подозреваемую – 24-летнюю женщину. Она дала признательные показания. Ведется досудебное расследование по статье 188 УК РК “Кража”.