Проникла в информсистему и оформила кредит: женщину задержали в Караганде
Сегодня, 11:42
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Сегодня, 11:42Сегодня, 11:42
100Фото: Baigenews.kz
24-летняя женщина оформила кредит почти на 2 млн тенге на жительницу Караганды, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Карагандинка обратилась в Октябрьский отдел полиции УП города Караганды с просьбой найти злоумышленницу.
"Женщина сообщила, что неизвестное лицо, незаконно проникнув в информационную систему, оформило на нее кредит на 1 млн 800 тысяч тенге. Об этом потерпевшая узнала, когда из банка пришло сообщение о необходимости оплаты ежемесячного платежа", - сообщили в полиции.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции задержали подозреваемую – 24-летнюю женщину. Она дала признательные показания. Ведется досудебное расследование по статье 188 УК РК “Кража”.