Проливные дожди стали причиной очередной коммунальной аварии в Косшы

Очередная коммунальная авария в Косшы. Днём 7 июля в нескольких жилых комплексах и домах частного сектора отключился свет. К полночи электроснабжение восстановили, но часть улиц Иманова и Габдуллина до сих пор остаются без электричества. По словам жильцов, света нет уже 17 часов, передаёт BaigeNews.kz.

"Без света со вчера, у людей все продукты испортились. А ведь это, в основном, все пожилые жители, пенсионеры", – пишут люди и в доказательство снимают видео.

Но в пресс-службе акимата города Косшы рапортуют, что вчера в 23.20 часов всем электричество дали.

"7 апреля в 16:40 часов произошло аварийное отключение электроэнергии КТП 305, 406, 112 Линии ЖКХ и ЖИ. На 23:20 часов по городу восстановили, и подали всем электричество", - уточнили в местном исполнительном органе.

Отключение электричества произошло из-за проливных дождей. В результате, как пояснили в акимате, из строя вышли канализационно-насосная станция жилищного комплекса.

"На время устранения аварий на сетях электричества подключена резервная дизельная станция. Все канализационно-насосные станции находятся в рабочем состоянии. Дополнительно привлечены ассенизаторские машины", – комментирует пресс-служба.

Между тем, в Сети распространяются и видеоролики из затопленной части домов. Но, как нам удалось выяснить, вода проникла на цокольные этажи – в квартиры, где расположены квартиры. Косшы – город без ливневой канализации – грунтовые воды переполнили канализационные колодцы, и вода пошла в помещения. Возмущенные люди намерены подавать иски в суд, однако, справедливости ради нужно отметить, цокольные этажи не предусмотрены для проживания.

"Причины затопления – цокольные помещения находятся ниже уровнем основной трассы канализационных сетей. А застройщиком не предусмотрена установка обратных клапанов", – отметили в акимате.

Между тем, оставшаяся со вчера без электричества часть города буквально бьёт в набат: они устали от перебоев со светом. Люди уже год ждут, когда отремонтируют "их" сети.

"Касательно проблем с электричеством, – комментирует депутат городского маслихата и местная жительница Ирина Осипова. – Речь идет о ЖК "Даймонд Парк" и части частного сектора – это левая сторона Республики от "Даймонда" до улицы Азаттык, Проблема существует уже год – в августе 2023-го произошла авария на линиях, нас переключили на временную схему электроснабжения (со 103 на 406 линию). До сегодняшнего дня сети не восстановлены. С августа были направлены официальные запросы на имя акима города Косшы о необходимости переключить 103 линию на постоянную схему электроснабжения, восстановить резервный кабель ЖК "Нурай", "Лесная поляна". Год прошёл – ничего не сделано".

Вопросы бесперебойной работы сетей жизнеобеспечения населения должны решаться в первую очередь, считает собеседница.

"Вчера на месте аварии руководитель отдела ЖКХ заявил, что акимат им не выделяет на это средства. Но для этого не нужны миллиарды! Между тем, бюджет МИО на сегодня составляет 2,5 миллиарда тенге. И как не изыскать из этой суммы пару сотен тысяч на восстановление кабеля, сетей жизнеобеспечения, от которых вся наша жизнь зависит. У нас электроплиты, вода. При отключении электричества начинаются перебои с водой – отключают КНС, чтобы жителей не топило канализационными водами. Систематически остаёмся без света, при предпоследнем отключении мы провели без электроснабжения 30 часов", – говорит депутат.

По её мнению, служба ЖКХ не наладила свою работу должным образом. В динамично растущем городе со множеством коммунальных проблем это недопустимо, уверена народная избранница.

"У нас отдел ЖКХ даже свои сети не знает, постоянно приходится звонить и рассказывать, где какая линия проходит. Постоянно показываем техусловия и доказываем, что мы от другой линии и сейчас сидим перегрузом на 406-й. Слышать никто не хочет, предпринимать меры тоже. Три года городу, но до сих пор не создана диспетчерская служба, нет 109. Тем же пенсионерам удобнее звонить. Чем писать в чаты, где их и нет. Номера, которые даёт акимат, не работают. Вчера искали всех ответственных лиц – дозвонились только до руководителя аппарата акима. Информацию люди не могут получить, как должны реагировать? Говорят, в чате акимата якобы сообщают, но этого не было. Люди сделали скрины. Единственное, что туда скинули, –мол, на КТП проводятся работы. Никакие работы не проводились, мы сами с жителями стояли там и зафиксировали время. ЖКХ – это сердце нашего города, выходных и праздников быть не должно. И такое халатное отношение", – с возмущением говорит Ирина Осипова.

Косшы – город со стремительно растущим населением, инженерная инфраструктура не справляется. Но регулярные жалобы жителей на отсутствие чёткой обратной связи с акиматом и службой жилищно-коммунального хозяйства вызывают беспокойство. Следим за развитием событий.



