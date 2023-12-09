Прокуроры спасли от волокиты стекольный завод в Алматы
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Прокуратура Наурызбайского района Алматы пришла на помощь инвестору стекольному заводу ТОО "Багдар ЛТД". Как сообщили в пресс-службе надзорного органа, проект на сумму 2,4 млрд тенге столкнулся с проблемой при трудоустройстве строителей, передаёт BaigeNews.kz.
Предприниматель не мог получить разрешение для своих работников, уполномоченный орган затягивал принятие решения под предлогом неполноты представленных документов.
"В действительности, документы соответствовали установленному перечню и требованиям законодательства. По итогам организованной встречи с инвестором на базе уполномоченного органа и дачи конкретных поручений об оказании правовой помощи работники ТОО были трудоустроены", —
сообщили в прокуратуре Алматы.
В другом случае, разрешена проблема инвестора парка для субъектов легкой промышленности ТОО "INDUSTRIAL PLACE" (проект стоимостью 500 млн тенге). Бизнес не мог получить разрешительные документы об отсутствии зеленых насаждений.
"Предприниматель обратился с письмом в управление экологии и окружающей среды для получения соответствующей справки, на что получил отказ.
Для оперативного решения вопроса инициировано совещание на площадке Фронт-офиса прокуратуры с участием руководства Управления и директора ТОО "Industrial Place". По результатам указаний, данных прокурором, справка выдана, разрешение одобрено", — рассказали в прокуратуре.
Вопросы защиты прав бизнеса и инвесторов находятся на особом контроле, отметили в ведомстве.
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