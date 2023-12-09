Прокуроры спасли от волокиты стекольный завод в Алматы

Прокуратура Наурызбайского района Алматы пришла на помощь инвестору стекольному заводу ТОО "Багдар ЛТД". Как сообщили в пресс-службе надзорного органа, проект на сумму 2,4 млрд тенге столкнулся с проблемой при трудоустройстве строителей, передаёт BaigeNews.kz.

Предприниматель не мог получить разрешение для своих работников, уполномоченный орган затягивал принятие решения под предлогом неполноты представленных документов.

"В действительности, документы соответствовали установленному перечню и требованиям законодательства. По итогам организованной встречи с инвестором на базе уполномоченного органа и дачи конкретных поручений об оказании правовой помощи работники ТОО были трудоустроены", —

сообщили в прокуратуре Алматы.

В другом случае, разрешена проблема инвестора парка для субъектов легкой промышленности ТОО "INDUSTRIAL PLACE" (проект стоимостью 500 млн тенге). Бизнес не мог получить разрешительные документы об отсутствии зеленых насаждений.

"Предприниматель обратился с письмом в управление экологии и окружающей среды для получения соответствующей справки, на что получил отказ.

Для оперативного решения вопроса инициировано совещание на площадке Фронт-офиса прокуратуры с участием руководства Управления и директора ТОО "Industrial Place". По результатам указаний, данных прокурором, справка выдана, разрешение одобрено", — рассказали в прокуратуре.

Вопросы защиты прав бизнеса и инвесторов находятся на особом контроле, отметили в ведомстве.