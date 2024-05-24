Прокуроры СКО вернули государству земельные участки

Анализом в сфере земельных отношений выявлены грубейшие нарушения, выразившиеся в незаконном предоставлении земель вне конкурса, длительном их неиспользовании, а также в неуплате за них выкупа права собственности, передаёт BaigeNews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры СКО. .

"Например, землепользователями Есильского, Уалихановского, Шал акына, Тимирязевского районов и г.Петропавловска в нарушение статьи 92 Земельного кодекса Республики Казахстан (далее-Кодекс) на протяжении длительного времени не использовались по целевому назначению 65 земельных участков общей площадью 8,5 тыс.га", - говорится в сообщении.

Несмотря на это, должностными лицами местных исполнительных органов соответствующие меры по изъятию данных земель не принимались.

"В другом случае, должностные лица Отделов земельных отношений акиматов Айыртауского района и города Петропавловска вопреки требованиям Гражданского кодекса РК по заключенным договорам не принимали меры по взысканию задолженности с землепользователей в бюджет на сумму 94 млн. тенге за выкуп права собственности и аренды", - добавили в прокуратуре.

Вместе с тем, отделом земельных отношений акимата г.Петропавловска в нарушение требований Кодекса физическим и юридическим лицам вне конкурса предоставлено 6 земельных участков.

"По актам надзорного органа 6 должностных лиц, в том числе руководитель Отдела земельных отношений г.Петропавловска привлечены к дисциплинарной ответственности, возмещен ущерб государству на сумму 44 млн. тенге, возвращены в собственность государства 20 земельных участков общей кадастровой стоимостью свыше 180 млн.тенге", - заключили в надзорном органе.

Работа по оставшимся земельным участкам продолжается.

Вопрос соблюдения земельного законодательства находится на контроле прокуратуры области.