Прокуроры предупреждают о фейковой рекламе инвестпрограммы КазМунайГаза

Прокуратура Алматы выступила с предупреждением о том, что реклама о новой инвестиционной программе АО "НК "КазМунайГаз" - фейк, передаёт BaigeNews.kz.

Прокуратуры Медеуского района Алматы в социальных сетях выявили ложная реклама об инвестиционной программе АО "Национальная компания "КазМунайГаз".

Отмечается, что в видеоролике гражданам предлагают инвестировать деньги в новую государственную платформу, запущенную "КазМунайГаз" и получать дивиденды от 100 тысяч тенге.

Сотрудники надзорного органа связались с представителями АО "Национальная компания "КазМунайГаз", где подтвердили свои догадки - распространяемая информация не соответствует действительности.