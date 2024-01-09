Прокуроры предупреждают о фейковой рекламе инвестпрограммы КазМунайГаза
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Прокуратура Алматы выступила с предупреждением о том, что реклама о новой инвестиционной программе АО "НК "КазМунайГаз" - фейк, передаёт BaigeNews.kz.
Прокуратуры Медеуского района Алматы в социальных сетях выявили ложная реклама об инвестиционной программе АО "Национальная компания "КазМунайГаз".
Отмечается, что в видеоролике гражданам предлагают инвестировать деньги в новую государственную платформу, запущенную "КазМунайГаз" и получать дивиденды от 100 тысяч тенге.
Сотрудники надзорного органа связались с представителями АО "Национальная компания "КазМунайГаз", где подтвердили свои догадки - распространяемая информация не соответствует действительности.
"В этой связи, прокуратура еще раз просит граждан быть бдительными и не поддаваться различной мнимой рекламе, за которой может скрываться очередная финансовая пирамида", - отметили в прокуратуре.
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