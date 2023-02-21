Прокуроры предложили продавать конфискованное имущество на популярных сайтах объявлений

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Транспортные прокуроры изменили порядок конфискации имущества, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу главной транспортной прокуратуры РК. Теперь экспроприированные товары планируют реализовывать на общеизвестных интернет-ресурсах как кolesa.кz, кrisha.кz и OLX.

Пересмотреть механизм продаж частным лицам через электронные торги прокуроры решили из-за того, что зачастую предметы конфискации распродаются ниже рыночной стоимости. Основной из причин является "непопулярность" площадки продаж – веб-портала "реестр госимущества". Поэтому в качестве варианта по улучшению сервиса сейчас рассматривается формат взаимодействия с популярными сайтами объявлений.

По данным ведомства, также совместно с министерством финансов разработаны новые механизмы процедуры передачи на баланс государственных органов конфискованного имущества. Ранее действующая практика допускала волокиту при исполнении приговоров и создавала условия для уголовных правонарушений.

К примеру, в разгар пандемии 2020 года транспортными прокурорами была пресечена попытка вывоза в город Гонконг КНР средств индивидуальной защиты (комбинезонов) медицинского назначения в количестве более 60 тысяч штук на 140 миллионов тенге. В этом же году приговором суда они были конфискованы в доход государства. Однако, несмотря на то, что в этих комбинезонах остро нуждались наши врачи-инфекционисты, оперативно их передать не получилось. Врачи дождались их лишь в конце 2021 года. Причиной стало несовершенство действующего законодательства, не позволяющее напрямую передавать такое имущество в учреждения здравоохранения.

В другом случае, пробелы законодательства сыграли на руку злоумышленникам, которые воспользовались "лазейкой" и обогатились на сумму более 200 миллионов тенге.

Так, ранее департаменты госимущества принимали решения о передаче товара лишь по копиям документов, вложенных участником-государственным органом на электронный портал.

Теперь они должны будут подтверждать свою заявку и экономическую целесообразность вышестоящим органом посредством электронной системы документооборота.