Прокуроры оштрафовали "КазТрансГаз Аймак" на полмиллиарда тенге в Алматы

"За злоупотребление доминирующим и монопольным положением филиал АО "КазТрансГаз Аймак" привлечен по статье 159 части 3-1 Кодекса РК "Об административных правонарушениях", с наложением штрафа в размере 497,1 миллиона тенге. Кроме того, субъектом естественных монополии несмотря на рост в 2022 году объема предоставляемых услуг, тариф на 2023 год компанией не снижен (при увеличении объема предоставляемых услуг, тариф должен быть пересмотрен)", - сообщили в надзорном ведомстве.

В связи с этим, Департамент по регулированию естественных монополий вынес приказ о снижении с 1 апреля 2022 года тарифа на транспортировку товарного газа на 6%, с 4 099,25 тенге за 1000м3 до 3 848,03 тенге за 1000м3.

Принятыми мерами защищены права 450 тысяч потребителей города Алматы, в том числе 8,8 тысяч предпринимателей, сообщили в прокуратуре.