Прокуроры добились снижения тарифа на электроэнергию в Улытау

С 1 января 2024 года АО "Жезказганская распределительная электросетевая компания" снизит тариф для населения на 0,39 тенге за один киловатт в час - с 4,46 до 4,07 тенге за один киловатт в час, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру области Улытау.

Сообщается, что прокуроры проанализировали обоснованность формирования и утверждения субъектами естественных монополий тарифов на регулируемые услуги и выявили, что Жезказганская распределительная электросетевая компания не смогла подтвердить указанные в утверждённой тарифной смете расходы на сумму более 522 миллионов тенге.

Отмечается, что для покрытия этих расходов используются средства, поступающие от населения всей области за снабжение электрической энергией.

Поэтому по акту прокурорского надзора Департамент Комитета по регулированию естественных монополий по области Улытау ввёл временный компенсирующий тариф на услуги АО "Жезказганская распределительная электросетевая компания".