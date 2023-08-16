Прокуратурой Жамбылской области проведен экспертный совет по проблемным вопросам инвесторов

В соответствии с поручением Главы государства инвестиционные проекты теперь сопровождаются органами прокуратуры, передаёт BaigeNews.kz.

16 августа состоялось заседание Экспертного совета по защите предпринимателей, где обсуждены состояние инвестиционного климата, эффективность работы уполномоченных органов и проблемные вопросы инвесторов.

В работе Совета приняли участие депутат Мажилиса Парламента Искандиров М.З., заместитель акима области Мадибек К.К., а также руководители территориальных подразделений РПП "Атамекен", АО "Казахинвест" и ассоциации предпринимателей.

По данным акимата области, в Карте инвестпроектов региона числится 60 проектов на общую сумму 1,9 триллиона тенге, при реализации которых планируется создание свыше четырёх тысяч рабочих мест.

Анализом прокуратуры выявлены проблемные вопросы, среди которых несовершенство практики сопровождения, мониторинга и формирования реестров инвестпроектов.

Также на совете озвучены факты не обеспечения инвесторов необходимой инфраструктурой, неэффективной реализации мер господдержки и расходования бюджетных средств.

Прокурор области Абдиров Н.М. подчеркнул о необходимости соблюдения прав инвесторов и своевременного разрешения всех возникающих проблем на площадке фронт-офиса прокуратуры.

Также участниками совета внесены предложения по улучшению инвестиционного климата и привлекательности региона, в том числе совершенствование форм и методов мониторинга, усиление мер господдержки инвесторов и другие.

По итогам работы разработаны предложения и рекомендации по устранению выявленных недостатков, ответственным уполномоченным органам даны соответствующие поручения.