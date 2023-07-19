Прокуратура сняла запрет КТЖ на фото- и видеосъёмку нарушений на ЖД транспорте

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Транспортная прокуратура добилась отмены телеграфного указания руководства АО "НК "Қазақстан темір жолы", передаёт Baigenews.kz.

Оно касалось запрета на фото- и видеофиксацию любых случаев нарушения безопасности на железнодорожным транспорте.

"Этот запрет прямо противоречит пункту 2 статьи 20 Конституции РК, согласно которому каждый имеет право свободно получать и распространять информацию любым, не запрещённым законом способом", – говорится в сообщении.

Такое ограничение создавало условия для укрытия различных инцидентов и затрудняло сбор доказательной базы при расследовании аварий на железнодорожных путях.