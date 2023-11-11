Прокуратура отменила запрет на водопой в области Абай

Маслихат области Абай утвердил правила содержания животных, которые запрещают водопой скота на всех водоёмах региона. Права владельцев сельхозживотных пришнось защищать прокуратуре, передаёт BaigeNews.kz.

В пресс-службе надзорного органа отметили, что по требованиям действующего законодательства водопой разрешается на водных объектах вне зоны санитарной охраны и при наличии водопойных площадок и других устройств, предотвращающих загрязнение и засорение водных объектов.

"Маслихат области Абай своим решением утвердил Правила содержания животных, которым запретил водопой на всех водоемах области без учета вышеуказанных исключений. Само по себе данное решение не только незаконно, но и невыполнимо, так как лишает животноводов естественного права доступа к водоемам и затрудняет водопой скота", — сообщили в облпрокуратуре.

По протесту прокуратуры области требования правил приведены в соответствие с действующим законодательством. Тем самым восстановлены права и законные интересы семи тысяч крестьянских хозяйств и неограниченного круга физических лиц, отмечтили в надзорном органе.