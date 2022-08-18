Прокуратура начала проверку школы в Талгаре, построенной за три миллиарда тенге

Фото: facebook.com/Азиза Утегенова

Прокуратура Алматинской области начала проверку школы в Талгаре, на строительство которой потратили три миллиарда тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

В прокуратуре Алматинской области сообщили, что работы на объекте завершили ещё в конце 2021 года. И сейчас прокуроры взяли на контроль вопрос качества строительства школы на 1200 мест в Талгаре, построенной компанией BI Global.

"В настоящее время установлены дефекты по качеству кровли, внутренних отделочных работ и благоустройства территории. Для получения объективной картины и принятия соответствующих мер к проверке привлечены специалисты уполномоченных органов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что результаты проверки сообщат позже.

Напомним, фотографии новой школы активно обсуждали в Сети. Пользователей удивило не только качество строительства школы, на которую потратили три миллиарда тенге, но и появление на её территории уличного туалета.

Корреспондент BaigeNews.kz побывала в Талгаре, узнала, когда компания-застройщик устранит все недочёты, и выслушала мнение родителей о новой школе.