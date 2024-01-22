Производством макарон планируют заняться Казахстан и Италия

Итальянская и казахстанская компании намерены обмениваться опытом в сфере технологий, семян, обучения сотрудников, а затем займутся развитием переработки, в том числе производством макарон, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан.

В ходе встречи министра сельского хозяйства РК Айдарбека Сапарова с генеральным директором агрохолдинга "Bonifiche Ferraresi" Федерико Веккьони был подписан меморандум о сотрудничестве между группой компаний "Агрофирма TNK" и "BF International Best Fields Best Food Limited", дочерней компанией холдинга "Bonifiche Ferraresi".

"У Казахстана есть все возможности для наращивания производства макарон и экспорта, так как есть собственная сырьевая база. В 2022 году в Казахстане произведено 15,6 миллиона тонн мягкой пшеницы и 833 тысяч тонн твердой пшеницы, из них порядка 400 тысяч тонн экспортируется только в Италию, что достаточно для наращивания объема производства макарон, в том числе с цельюрасширения экспорта", - сказал Айдарбек Сапаров.

В МСХ также сообщили, что казахстанская компания производит сельскохозпродукцию на 400 тысячах гектаров земли в Акмолинской области и известна казахстанцам по торговой марке "Жақсы", под которой выпускается мука, крупы, кисломолочные и другие продукты. А итальянский холдинг занимается выращиванием и маркетингом сельскохозяйственной продукции.

Отмечается, что в настоящее время производство макаронных изделий в Казахстане представлено 40 предприятиями, наиболее крупные из них в качестве сырья используют муку из пшеницы твердых сортов, которая отличается высоким содержанием белка и железа. Из такой муки изготавливают традиционную итальянскую пасту.

В ходе переговоров министр сельского хозяйства РК рассказал итальянским партнерам о благоприятном инвестиционном климате Казахстана, подчеркнув, что инвесторы могут напрямую заключать соглашения об инвестициях с правительством РК, и отметив, что для реализации крупных проектов предусмотрены отраслевые льготы и преференции.