Производство риса в Казахстане сократилось на 10%

Производство полуобрушенного, обрушенного или расколотого риса за январь–октябрь 2023-го составило 177,2 тыс. тонн — на 9,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Еnergyprom.kz.

Ранее три года подряд наблюдался рост выпуска. Практически весь казахстанский рис производится в Кызылординской области – более 90%. Остальной в Алматинской, Туркестанской и Жетысуской областях.

За январь–август 2023 года в страну импортировали 21 тысяч тонн риса — сразу в 3,3 раза больше, чем за тот же период прошлого года. Доля импорта на внутреннем рынке выросла с 3,9% до 13,6%. На экспорт было отправлено 74,8 тыс. тонн риса, из которых более половины ушло в Узбекистан. Значительные объёмы экспорта пришлись также на Россию и Таджикистан.

По итогам октября текущего года цены на рис выросли сразу на 40,3% за год — значительно больше, чем в прошлом году, когда наблюдалось удорожание на 28,9%. До этого два года подряд цены на рис снижались.

В октябре 2023 года средняя розничная цена за килограмм риса составила 654 тенге, против 473 тенге год назад.

В крупных городах самая высокая цена на шлифованный и полированный рис была зафиксирована в Актау: 904 тенге за кг. Затем в Уральске (829 тенге) и Астане (821 тенге).

Дешевле всего рис стоил в Кызылорде (495 тенге), Петропавловске (510 тенге) и Талдыкоргане (519 тенге).