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Производство на Кашагане могут остановить с 1 ноября

26 Октября, 08:52
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inform.kz 26 Октября, 08:52
26 Октября, 08:52
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Фото: inform.kz

Из-за отсутствия разрешений на эмиссии производство на Кашагане могут полностью остановить с 1 ноября, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал "Нефть и газ Казахстана".

Сообщается, что у компании NCOC, оператора Кашагана могут возникнуть проблемы с получением разрешений на эмиссии в окружающую среду.

"Недопонимание с Комитетом экологического регулирования и контроля, который выдает эти разрешения – скорее всего, часть крупномасштабного наступления на акционеров Кашаганского консорциума со стороны Министерства экологии РК, пытающегося принудить NCOC оплатить экологические штрафы на сумму 2,3 триллиона тенге (свыше 5 миллиардов долларов по текущему курсу). Компания добилась отмены значительной части штрафа через суд, однако госорган не согласился с судебным решением и подал на апелляцию. Апелляционное разбирательство началось в сентябре этого года", - пишет источник.

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