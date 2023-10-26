Производство на Кашагане могут остановить с 1 ноября
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Из-за отсутствия разрешений на эмиссии производство на Кашагане могут полностью остановить с 1 ноября, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал "Нефть и газ Казахстана".
Сообщается, что у компании NCOC, оператора Кашагана могут возникнуть проблемы с получением разрешений на эмиссии в окружающую среду.
"Недопонимание с Комитетом экологического регулирования и контроля, который выдает эти разрешения – скорее всего, часть крупномасштабного наступления на акционеров Кашаганского консорциума со стороны Министерства экологии РК, пытающегося принудить NCOC оплатить экологические штрафы на сумму 2,3 триллиона тенге (свыше 5 миллиардов долларов по текущему курсу). Компания добилась отмены значительной части штрафа через суд, однако госорган не согласился с судебным решением и подал на апелляцию. Апелляционное разбирательство началось в сентябре этого года", - пишет источник.
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