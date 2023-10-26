Производство на Кашагане могут остановить с 1 ноября

Из-за отсутствия разрешений на эмиссии производство на Кашагане могут полностью остановить с 1 ноября, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал "Нефть и газ Казахстана".

Сообщается, что у компании NCOC, оператора Кашагана могут возникнуть проблемы с получением разрешений на эмиссии в окружающую среду.