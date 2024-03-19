Производство кумыса увеличилось в Казахстане

В Бюро национальной статистики посчитали, как в Казахстане изменились показатели производства национальных напитков за год, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ведомство.

"За 12 месяцев прошлого года производство кумыса выросло на 10,6%, достигнув 2 463 тонн. Это на 236 тонн больше, чем в предыдущем году", - сообщили в БНС.

Между тем, производство шубата снизилось на 2%, составив 3 003 тонны, что на 61 тонну меньше, чем годом ранее.