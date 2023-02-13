Производство гречки значительно выросло в Казахстане

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Объём производства гречки в Казахстане за год вырос на 30,2 процента. Такие данные приводит Бюро национальной статистики, передаёт BaigeNews.kz.

"С января по ноябрь 2022 года казахстанские предприятия выпустили 36 тысяч тонн продукции. Однако экспорт снизился сразу на 10 процентов. За 11 месяцев прошлого года на экспорт отправлено всего 7,3 тысячи тонн гречневой продукции, тогда как в 2021 году экспортировано 8,1 тысячи тонн", - говорится в обзоре.

Импорт показал увеличение в 2,5 раза. Если в 2021 году в Казахстан ввезли 1,8 тысячи тонн гречневой муки и крупы, то в 2022 году импортировано более 4,7 тысячи тонн продукции. Удельный вес завозной продукции составил 11,7 процента.

По итогам 11 месяцев 2022 года на внутреннем рынке реализовано 33,4 тысячи тонн гречневой крупы и муки грубого помола.