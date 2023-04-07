Производство аппаратов УЗИ и компьютерных томографов планируют запустить в Казахстане

Фото: пресс-службы правительства

Планы по реализации новых инвестиционных проектов GE Healthcare в Казахстане обсудили премьер-министр РК Алихан Смаилов и генеральный директор компании в России и СНГ Елена Легезина, передаёт BaigeNews.kz.

Глава правительства отметил, что сейчас в республике реализуется ряд крупных программных документов по развитию сферы здравоохранения. Так, в рамках нацпроектов "Здоровая нация" и "Модернизация сельского здравоохранения" запланировано переоборудование 32 районных больниц и строительство 655 новых объектов первичной медико-санитарной помощи. Кроме того, к 2025 году планируется увеличить долю отечественного фармацевтического производства до 50 процентов, в том числе востребованного медицинского оборудования.

"Учитывая высокую репутацию GE Healthcare как одного из ведущих мировых производителей медицинского оборудования, мы поддерживаем реализацию новых проектов и заинтересованы в углублении нашего партнерства", — сказал премьер-министр.

В свою очередь Елена Легезина отметила, что компания видит большой потенциал в развитии своей деятельности в республике. В частности, в настоящее время прорабатывается проект по локализации производства аппаратов УЗИ и компьютерных томографов в РК.

"Мы можем принести в Казахстан не только высокотехнологичное оборудование, но и концепции, подходы к лечению онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, мы планируем открыть две академии – в Астане и Алматы, где казахстанские специалисты смогут обучаться не только работе с оборудованием, но и осваивать новые методики лечения", — сказала Елена Легезина.

Было отмечено, что GE Healthcare также планирует оказать содействие в цифровизации сферы здравоохранения республики и развивать локализацию сервиса медицинской техники.

По итогам встречи стороны договорились проработать рамочное соглашение о сотрудничестве, которое позволит конкретизировать и закрепить планы взаимодействия на среднесрочный период.