Производителей бытовой техники могут освободить от уплаты НДС

Правительством на развитие обрабатывающей промышленности предусмотрено 500 миллиардов тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИА "Казинформ". Основные заявки поступили от предприятий машиностроительной отрасли. Об этом заявил премьер-министр Алихан Смаилов

"Надо отметить, что сейчас во всем мире активно развиваются цифровые технологии, роботизация, автоматизация процессов. Поэтому важно, чтобы наши предприятия модернизировались. Этому вопросу правительство уделяет особое внимание. В первую очередь, это вопросы финансирования и налогооблажения. На обрабатывающую промышленность мы предусмотрели 500 миллиардов тенге. Основные заявки поступили от предприятий машиностроительной отрасли. На сегодня уже одобрены проекты на более чем 200 миллиардов тенге. Мы планируем увеличить это финансирование до одного трилллиона тенге по 9 процентов годовых", - сказал на форуме машиностроителей Алихан Смаилов.

Глава Кабмина отметил, что в стране в машиностроительной отрасли также действует соглашение о промышленной сборке, согласно которому производители освобождаются от таможенных пошлин и НДС. Эти меры касаются сельхозмашиностроителей, сельхозтехники и автомобилестроения.