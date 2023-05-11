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Производителей бытовой техники могут освободить от уплаты НДС Сегодня, 17:06
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Сегодня, 17:06
175

Производителей бытовой техники могут освободить от уплаты НДС

Правительством на развитие обрабатывающей промышленности предусмотрено 500 миллиардов тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИА "Казинформ". Основные заявки поступили от предприятий машиностроительной отрасли. Об этом заявил премьер-министр Алихан Смаилов

"Надо отметить, что сейчас во всем мире активно развиваются цифровые технологии, роботизация, автоматизация процессов. Поэтому важно, чтобы наши предприятия модернизировались. Этому вопросу правительство уделяет особое внимание. В первую очередь, это вопросы финансирования и налогооблажения. На обрабатывающую промышленность мы предусмотрели 500 миллиардов тенге. Основные заявки поступили от предприятий машиностроительной отрасли. На сегодня уже одобрены проекты на более чем 200 миллиардов тенге. Мы планируем увеличить это финансирование до одного трилллиона тенге по 9 процентов годовых", - сказал на форуме машиностроителей Алихан Смаилов.

Глава Кабмина отметил, что в стране в машиностроительной отрасли также действует соглашение о промышленной сборке, согласно которому производители освобождаются от таможенных пошлин и НДС. Эти меры касаются сельхозмашиностроителей, сельхозтехники и автомобилестроения.

"Сейчас мы работаем над тем, чтобы добавить эту меру и для производителей бытовой техники - освобождение от НДС сроком на 5 лет. Кроме того, у нас имеется такая налоговая мера, как НДС методом зачета. Когда машиностроительные компании импортируют оборудование и комплектующие, мы освобождаем их от НДС. Это удешевляет себестоимость производства. Ранее эта норма действовала в отношении 4 товарных групп, сейчас мы расширили до 10 товарных групп. Норма действует до конца 2024 года. В рамках налогового кодекса мы рассматриваем возможность продления сроков действия данных мер поддержек", - добавил Алихан Смаилов.

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Сегодня, 17:06
175
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