Лента новостей

baigenews.kz Сегодня, 20:10
58
Сегодня, 20:10
58
Фото: baigenews.kz

Прогулка по столице с акимом района Алматы. Видеорепортаж

Отсутствие тротуаров, срубленные деревья, газоснабжение - как будут решаться эти вопросы в "гибридном" районе Астаны, смотрите в репортаже корреспондента BaigeNews.kz.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
Журналист
Сегодня, 20:10
58
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх