Прогрессивную шкалу ИПН хотят ввести в Казахстане
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Глава МНЭ Алибек Куантыров рассказал, как изменятся налоговые обязательства казахстанцев, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
"Для физлиц рассматривается сейчас возможность внедрения прогрессивного ИПН, для тех кто зарабатывает свыше 40-50 млн тенге в год, а также прогрессивный ИПН для пассивного дохода - для депозитов, для инвестиций в ценные бумаги. Но опять это не коснется людей имеют доходы ниже которые 40-50 млн тенге", - сказал в кулуарах мажилиса Алибек Куантыров.
В целом, по его словам, в рамках проекта нового Налогового кодекса планируется усиление администрирования.
"Мы видим в администрировании большой потенциал в улучшении его - там несколько триллионов, в том числе за счёт дальнейшей цифровизации, что параллельно будет снижать теневую экономику... Здесь мы планируем повышение НДС, причем это может и быть в том числе дифференцированный НДС, введение налога на роскошь. Мы готовы обсуждать. Вопрос очень большой, и здесь к нему надо тщательно подойти и не торопиться", - заявил он.
Для МСБ и микробизнеса планируется снизить количество отчётности на 30% и чтобы они сдавали налоговую отчётность не квартально, а раз в год.
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