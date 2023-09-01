Программа стартового образовательного капитала для детей с пяти лет будет запущена в Казахстане

Единая добровольная накопительная система "Келешек" должна охватить детей с пяти лет. Об этом заявил глава государства, выступая с посланием народу на открытии очередной сессии парламента РК, передает корреспондент BaigeNews.kz.

"Эта программа должна предусматривать стартовый образовательный капитал от государства, ежегодную выплату государственной премии, инвестиционный доход. Данные накопления вкупе со средствами, сформированными в рамках проекта "Национальный фонд – детям", позволят им получить качественное образование", - подчеркнул президент.

Вместе с тем, Токаев отметил, что на рынке труда все большую роль будет играть цифровая экономика. Более востребованной становится платформенная занятость. Уже сегодня в этом секторе работают свыше полумиллиона человек. Однако их трудовые права все еще слабо защищены. Поэтому предстоит разработать действенные механизмы защиты трудовых прав данной категории граждан и полностью отрегулировать вопрос платформенной занятости.