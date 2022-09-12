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pixabay.com Сегодня, 17:27
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Фото: pixabay.com

Программа Artsport продолжит работу - Минкульт РК

Комитет по делам спорта и физической культуры министерства культуры и спорта Казахстана опроверг сообщения о закрытии программы Artsport, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал министерства.

"Все заявления о прекращении работы программы являются спекулятивным и не соответствуют действительности Программа подушевового финансирования детских спортивных секций и творческих кружков продолжит свою работу", - говорится в сообщении министерства.

Сейчас ведётся работа по внесению изменений в правила функционирования программы. В частности, внедряются пункты, направленные на повышение охвата детей, обеспечение их безопасности, а также пресечение и упреждение мошеннических схем.

Вопрос с задолженностями акиматов перед поставщиками тоже решаются, сообщили в министерстве.

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#спорт #дети
Сегодня, 17:27
507
Журналист

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