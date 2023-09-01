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Программа "7-20-25": займы получили почти 70 тысяч казахстанцев

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baigenews.kz/Артём Чурсинов Сегодня, 18:43
Сегодня, 18:43
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Фото: baigenews.kz/Артём Чурсинов

В рамках программы "7-20-25" в Казахстане выдали 69 891 займов на сумму 944,4 миллиарда тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.  

В Астане выдано 25 102 займа на 393,9 миллиарда тенге, Алматы 13 943 займа на 215,3 миллиарда тенге, Шымкенте 5 283 займа на 65,2 миллиарда тенге. 

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