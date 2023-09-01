Программа "7-20-25": займы получили почти 70 тысяч казахстанцев

В рамках программы "7-20-25" в Казахстане выдали 69 891 займов на сумму 944,4 миллиарда тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.

В Астане выдано 25 102 займа на 393,9 миллиарда тенге, Алматы 13 943 займа на 215,3 миллиарда тенге, Шымкенте 5 283 займа на 65,2 миллиарда тенге.