Программа "7-20-25": сколько займов выдано в Казахстане
Сегодня, 18:28
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Сегодня, 18:28Сегодня, 18:28
120Фото: baigenews.kz/Арман Мухатов
В рамках программы "7-20-25" в Казахстане выдали 71 699 займов на сумму 974,1 миллиарда тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.
В Астане выдано 25 814 займов на 406,4 миллиарда тенге, Алматы - 14 462 займа на 224,5 миллиарда тенге, Шымкенте - 5 362 займа на 66,5 миллиарда тенге.
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