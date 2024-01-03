Программа "7-20-25": сколько займов выдано в Казахстане

В рамках программы "7-20-25" в Казахстане выдали 71 699 займов на сумму 974,1 миллиарда тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.

В Астане выдано 25 814 займов на 406,4 миллиарда тенге, Алматы - 14 462 займа на 224,5 миллиарда тенге, Шымкенте - 5 362 займа на 66,5 миллиарда тенге.