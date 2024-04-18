Прогноз погоды на май представили синоптики в Казахстане

Консультативный прогноз погоды на май опубликовал Казгидромет. Синоптики обещают казахстанцам жару до 40 градусов, град и местами заморозки, передаёт BaigeNews.kz.

"По многолетним данным в южных регионах заморозки уже заканчиваются в первой половине месяца, а в северных - в конце месяца, но в отдельные годы поздние заморозки могут быть в конце месяца и даже в июне. Неустойчивый характер погоды дождь с грозой и порывистым ветром вероятны в течение месяца, в отдельные дни с выпадением града. Большую часть месяца ожидается преобладание дней с высоким температурным фоном: в северной половине республики днём воздух может прогрется до +25+35°C; в южной половине - до +30+40°C", - сказано в сообщении.

При волнах холода понижение температуры воздуха ожидается: в северных, восточных и центральных регионах, а также в горных районах юго-востока страны ночью до -5+5°C, днём до +10+15°C; на западе и в южной половине РК - ночью до +5+15°C, днём до +16+26°C.

В мае средняя за месяц температура воздуха ожидается выше нормы на 1-2° на большей части республики, около нормы – в западных регионах

страны.

Количество осадков прогнозируется около нормы на большей части республики, больше нормы – на крайнем западе страны, меньше нормы – в южных, центральных регионах Казахстана.