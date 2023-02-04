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  • Проглотившего столовую ложку мужчину спасли хирурги в Конаеве
МИнздрав РК Сегодня, 12:34
106
Сегодня, 12:34
106
Фото: МИнздрав РК

Проглотившего столовую ложку мужчину спасли хирурги в Конаеве

43-летний житель Алматинской области намеренно проглотил столовую ложку и чуть не погиб. Мужчину спасли врачи городской многопрофильной больницы города Конаев. Хирурги достали ложку из желудка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минздрава РК.

По словам врача-хирурга медицинского учреждения Шкуралиева Тахира Закировича, диагностика подобных случаев основана на рентгенографической визуализации, эндоскопическом исследовании. 

В лечении может применяться выжидательная тактика, но в данном случае было применено эндоскопическое удаление.

"При несвоевременной диагностике возможно было развитие воспалительного процесса, инфильтрата вокруг инородного тела, его нагноение, миграция, а также формирование непроходимости кишечника или перфорации с перитонитом, что может стать причиной летального исхода", — сказал Тахир  Шкуралиев. 

По его словам, большую роль в этом случае сыграли размеры ложки и своевременность оказания медицинской помощи. 

На сегодняшний день пациент чувствует себя удовлетворительно и признается, что чужеродный предмет проглотил специально. 

Пациент благодарен врачам городской многопрофильной больницы города Қонаев за спасенную жизнь.

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#здравоохранение #хирургия
BaigeNews.kz
Сегодня, 12:34
106
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