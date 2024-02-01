Профсоюзы Казахстана объявили 2024-й Годом достойного труда

Заседание Генерального совета состоялось в центральном офисе Федерации профсоюзов РК. На нём подвели итоги деятельности ФПРК и её членских организаций в 2023 году и строили планы на будущее, передаёт BaigeNews.kz.

Членские организации ФПРК в рамках проведения Года Безопасного труда направили свою деятельность на принятие мер по снижению уровня травматизма, несчастных случаев на производстве и улучшение условий безопасного труда и охрану здоровья работников.

В течение года федерация приняла участие в разработке Концепции безопасного труда в РК до 2030 года. От ФПРК в проект внесено более 20 предложений, часть из них нашла отражение в Плане мероприятий по реализации Концепции, утверждённой правительством.

Одним из ключевых инструментов регулирования социально-трудовых отношений в стране председатель Федерации профсоюзов РК Сатыбалды Даулеталин назвал социальное партнёрство между правительством, республиканскими объединениями работников и работодателей.

Подводя итоги года, Даулеталин рассказал членам генерального совета о нормотворческой деятельности федерации. В 2023 году ФПРК в рамках межведомственных комиссий приняла участие в рассмотрении 33 законопроектов.

В Закон "О внесении изменений и дополнений в законодательные акты по вопросам упрощения порядка разрешения трудовых споров и конфликтов" федерация профсоюзов внесла нормы о снижении численности проголосовавших работников, необходимых для принятия решения с 2/3 участников до половины участников; о сокращении на пять рабочих дней сроков рассмотрения трудовым арбитражем; о введении нормы о "часовой предупредительной забастовке" в период арбитража в количестве не более 50 человек.

Также по предложению Федерации профсоюзов РК в принятый в прошлом году Социальный Кодекс вошли пункты об увеличении размера пособия по временной нетрудоспособности до 25 МРП и урегулирован вопрос в части платформенной занятости. 21 декабря 2023 года подписан Закон о социальной защите лиц, занятых на работах с вредными условиями труда. Введена специальная социальная выплата лицам, достигших возраста 55 лет (при наличии пенсионных взносов не менее 84 месяцев и прекращении трудовой деятельности).

Деятельность федерации на международной арене в последние четыре года позволила сформировать положительный имидж и наладить конструктивный диалог и долгосрочное сотрудничество с Международной организацией труда (МОТ), Международной конфедерацией профсоюзов (МКП) и зарубежными профцентрами.

В 2023 году федерацией проведено 721 обучающий семинар с охватом около 47 тысяч членов профсоюзов. Обучающие проекты "Образовательный марафон", Школа профсоюзного лидера, "Профсоюзный десант" и "Правовой всеобуч" будут продолжены.

Одной из приоритетных составляющих профсоюзной идеологии глава ФПРК назвал молодёжную политику профсоюзов. Представительство молодёжи в профсоюзах составляет 25 процентов. В каждом регионе действуют молодёжные советы "Келешек". Только в прошлом году в мероприятиях приняли участие восемь тысяч молодых казахстанцев.

Профсоюзная молодежь активно ведёт волонтёрскую деятельность. В 2023 году оказана материальная поддержка 3 000 семей в размере более 33 миллионов тенге. В этом году молодёжный совет ФПРК планирует провести "Зимний лагерь" для профсоюзной молодёжи и конкурс "Парад лидеров".

Подводя итоги деятельности федерации профсоюзов Сатыбалды Даулеталин обозначил ряд первоочередных задач.

"В этом году нам предстоит активно продвигать стандарты достойного труда в Казахстане, сделав упор на такие ключевые направления как укрепление социального партнёрства в стране в целях реализации основополагающих принципов и прав в сфере труда; расширение возможностей достойной занятости; улучшение условий труда и социальной защиты. В связи с этим, предлагаю текущий год объявить Годом достойного труда", - сказал председатель федерации профсоюзов.

Среди основных задач, стоящих перед профсоюзами, Даулеталин выделил также принятие совместно с МОТ Национальной программы достойного труда.