Профответственность медработников будут страховать в Казахстане

В Казахстане планируют страховать профответственность медработников. Это изменение внесено в законопроект о вопросах здравохранения, передаёт BaigeNews.kz. Законопроект одобрили во втором чтении депутаты Мажилиса.

Для страхования профотвественности предусмотрены:

- уплата страховых взносов в страховые организации будет осуществляться только субъектами здравоохранения за счет увеличения тарифов на оказание медицинских услуг;

- определен порядок рассмотрения обращений пациентов по вопросам оказания медицинской деятельности. Так, предусмотрены нормы по проведению независимой экспертизы, заключение которой будет применяться исключительно для подтверждения факта наступления страхового случая;

- конкретизированы размеры страховых выплат при подтверждении факта наступления страхового случая, их размер будет зависеть от степени причинения вреда жизни и здоровью пациента;

- регламентирован порядок проведения уполномоченными органами анализа фактов наступления страховых случаев, с дальнейшим принятием мер по изменению стандартов оказания медицинской помощи, совершенствованию образовательных программ подготовки и переподготовки медицинских работников.

Кроме того, в законопроекте предусмотрены нормы по установлению полного запрета ввоза, производства, продажи и распространения электронных систем потребления (вейпов), исключено обязательное применение клинических протоколов при оказании медицинской помощи, совершенствованию деятельности военных медицинских работников.

Также внесены поправки редакционного характера, поправки, направленные на приведение норм в соответствие с юридической техникой.

Кроме того, для стимулирования медицинских кадров и сокращения их дефицита приняты нормы по осуществлению единовременной денежной выплаты в размере 100 минимальных заработных плат для медицинских работников, прибывающих на работу в село.