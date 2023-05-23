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Профилактические осмотры хотят ввести в Казахстане для вступающих в брак
Комплексное медицинское обследование будущих молодожёнов будет исключительно добровольным.
В Казахстане по аналогии ряда зарубежных стран предлагают ввести паспорт здоровья семейных пар. В рамках проекта в правительстве предлагают добровольные профилактические осмотры девушек и юношей до того как они вступят в брак, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения.
Проект "Паспорт здоровья семейных пар" включён в концепцию по охране здоровья матери и ребёнка "Каждая женщина - каждый ребёнок". Его целью является выявление заболеваний, имеющих наибольшее влияние на развитие материнской смертности, сохранение и укрепление репродуктивного и соматического здоровья молодых, своевременное раннее выявление генетических, соматических и инфекционных заболеваний, передающихся половым путем и ранее начало лечение до планирования беременности.
По данным Минздрава, в стране 58,7 процента случаев младенческой смертности составляют недоношенные дети, родившиеся с массой тела менее 2500 граммов, при этом 46 процентов всех случаев материнской смертности обусловлены различными хроническими заболеваниями женщины.
"Кроме того, существует проблема распространения инфекций, передающихся половым путём, которые также влияют на состояние здоровья человека, а также здоровье будущего потомства. Так, 74,7 процента всех новых случаев ВИЧ-инфекции в Казахстане обусловлено половым путём передачи, а распространённость трёх основных ИППП – сифилиса, гонореи и трихомониаза в 3-3,5 раза выше данных официальной статистики.
Наилучшим способом недопущения материнской смертности, заражения полового партнёра или гибели плода является своевременное выявление и лечение заболеваний", - говорится в сообщении министерства.
Анализ международного опыта показал, что во многих странах внедрено добрачное медицинское обследование. Конкретный список рекомендаций варьируется в зависимости от экономических, культурных, религиозных, и медицинских условий каждой страны.
Существуют три предпосылки медицинского характера, ставшие целями добрачного медицинского обследования.
Влияние на общественное здоровье, когда добрачное медицинское обследование позволяет выявить некоторые заболевания, оказывающие сильное влияние на систему здравоохранения. Такие медицинские чекапы позволяют предотвратить ухудшения здоровья будущих супругов и рождение нездорового потомства. Выбор заболеваний для добрачного обследования продиктован возможностью предотвращения или лечения возможного заболевания. Среди подобных заболеваний распространены: талассемия, серповидно-клеточная анемия, ВИЧ, гепатит Б и С, краснуха, сифилис, и другие заболевания, передаваемые половым путём.
Например, в некоторых странах Средиземноморья или странах арабского мира распространено обязательное добрачное обследование на талассемию и серповидно-клеточную анемию, ввиду высокой распространённости близкородственных браков.
В этих странах обязательность заключается не в запрете регистрации брака между молодыми людьми в случае наличия какого-либо заболевания или риска развития болезни, а в обязательности обследования и получения своевременных консультации медицинских работников.
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