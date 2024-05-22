Профессор скончался в Шымкенте при странных обстоятельствах

В Шымкенте при странных обстоятельствах скончался профессор медицинской академии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на otyrar.kz.

Сотрудника медакадемии госпитализировали без сознания с тяжёлыми травмами. Врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму.

"Пациент 1967 года рождения поступил в больницу 15 мая в тяжёлом состоянии. Он был без сознания и нам неизвестно, от чего он получил травмы. После поступления его осмотрели врачи и перевели в реанимацию. У него была зафиксирована кома третьей степени. В реанимации его подключили к ИВЛ и провели интенсивную терапию. Несмотря на это, из-за его тяжёлых травм пациент скончался", – сказал хирург городской клинической больницы №1 Мадияр Дуйсен.

В соцсетях распространяются две версии трагедии: якобы мужчину до смерти избил ученик 11 класса из-за личной неприязни и якобы сотрудник медакадемии погиб в результате ДТП. В полиции Шымкента не комментируют данные версии, сославшись на тайну следствия. Также неизвестно, по какой статье заведено уголовное дело.