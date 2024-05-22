Профессор скончался в Шымкенте при странных обстоятельствах
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В Шымкенте при странных обстоятельствах скончался профессор медицинской академии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на otyrar.kz.
Сотрудника медакадемии госпитализировали без сознания с тяжёлыми травмами. Врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму.
"Пациент 1967 года рождения поступил в больницу 15 мая в тяжёлом состоянии. Он был без сознания и нам неизвестно, от чего он получил травмы. После поступления его осмотрели врачи и перевели в реанимацию. У него была зафиксирована кома третьей степени. В реанимации его подключили к ИВЛ и провели интенсивную терапию. Несмотря на это, из-за его тяжёлых травм пациент скончался", – сказал хирург городской клинической больницы №1 Мадияр Дуйсен.
В соцсетях распространяются две версии трагедии: якобы мужчину до смерти избил ученик 11 класса из-за личной неприязни и якобы сотрудник медакадемии погиб в результате ДТП. В полиции Шымкента не комментируют данные версии, сославшись на тайну следствия. Также неизвестно, по какой статье заведено уголовное дело.
"По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый установлен. Назначена экспертиза. Проводятся следственные действия по выяснению обстоятельств произошедшего. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит", - сообщили в департаменте полиции Шымкента.
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