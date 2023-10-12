Профессиональные приёмные семьи: в мажилисе презентован законопроект по вопросам защиты прав ребёнка

В мажилисе презентован новый законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам образования и защиты прав ребенка", передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

В нём отражено понятие приёмных профессиональных семей, а также предлагается введение социальной помощи социально-уязвимым семьям в частных школах. Эти изменения направлены для сокращения количества воспитанников детских домов.

Как сообщил вице-министр просвещения РК Едил Оспан, в законопроекте предлагается определять детей в профессиональные приёмные семьи сразу, минуя детский дом. Кроме того, количество детей в одной такой семье будет ограничено – до четырёх.

"Это необходимо для того, чтобы каждый ребёнок в семье был охвачен вниманием и заботой приёмных родителей", - уточнил вице-министр.

Будут и новые требования к приёмным родителям. Их возраст должен быть от 30 до 53 лет. Также им необходимо будет пройти психологическую подготовку и получить аккредитацию в органах опеки и попечительства.

"Также расширяется категория детей, направляемых в семьи. Теперь помимо детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи будут устроены и беспризорные, безнадзорные, дети, нуждающиеся в специальных социальных услугах", - сказал Едил Оспан в мажилисе.

По его словам, приёмным профессиональным воспитателям будет производиться ежемесячная выплата на содержание каждого ребёнка в размере 10 МРП и оплату услуг каждого приёмного воспитателя – 70 МРП.

Что касается помощи социально-уязвимым семьям в частных школах, то сейчас вводится компетенция местных исполнительных органов по оказанию помощи во всех школах независимо от форм собственности