Профессиональные приёмные семьи: в мажилисе презентован законопроект по вопросам защиты прав ребёнка
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В мажилисе презентован новый законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам образования и защиты прав ребенка", передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
В нём отражено понятие приёмных профессиональных семей, а также предлагается введение социальной помощи социально-уязвимым семьям в частных школах. Эти изменения направлены для сокращения количества воспитанников детских домов.
Как сообщил вице-министр просвещения РК Едил Оспан, в законопроекте предлагается определять детей в профессиональные приёмные семьи сразу, минуя детский дом. Кроме того, количество детей в одной такой семье будет ограничено – до четырёх.
"Это необходимо для того, чтобы каждый ребёнок в семье был охвачен вниманием и заботой приёмных родителей", - уточнил вице-министр.
Будут и новые требования к приёмным родителям. Их возраст должен быть от 30 до 53 лет. Также им необходимо будет пройти психологическую подготовку и получить аккредитацию в органах опеки и попечительства.
"Также расширяется категория детей, направляемых в семьи. Теперь помимо детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи будут устроены и беспризорные, безнадзорные, дети, нуждающиеся в специальных социальных услугах", - сказал Едил Оспан в мажилисе.
По его словам, приёмным профессиональным воспитателям будет производиться ежемесячная выплата на содержание каждого ребёнка в размере 10 МРП и оплату услуг каждого приёмного воспитателя – 70 МРП.
Что касается помощи социально-уязвимым семьям в частных школах, то сейчас вводится компетенция местных исполнительных органов по оказанию помощи во всех школах независимо от форм собственности
"На сегодняшний день в государственных школах 465 тыс детям из категории СУСН оказывается помощь в рамках всеобуча в виде приобретения одежды, обуви, школьных принадлежностей и питания.
Однако 25 тыс детям из категории социально-уязвимых слоёв населения, обучающимся в частных школах, социальная помощь не оказывается", - отметил вице-министр просвещения.
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